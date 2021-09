Anva-Confesercenti: “Sei domeniche di fiera al mercato di Pagani”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Anva-Confesercenti conferma le nuove iniziative mercatali a Pagani. Le illustra il coordinatore regionale Anva Confesercenti Ciro Pietrofesa, che afferma: “Come preannunciato, a partire da domenica 12 settembre 2021 dalle ore 9 alle ore 13 in via Ferrante (alle spalle del Santuario di Sant'Alfonso), verrà realizzata la fiera mercato ‘il Mercato dei Mercanti’.

Il mercato verrà replicato nelle domeniche 3 ottobre, 7 novembre, 5 e 19 dicembre ed infine il 2 gennaio 2022. Iniziative rese possibili dal lavoro svolto in sinergia Anva-Comune di Pagani, con l'assessore al commercio Pietro Sessa, per garantire la puntuale applicazione di tutte le norme vigenti in tema di contenimento dell’epidemia da Sars-Cov-2”. Tra le novità, il coinvolgimento degli sponsor a beneficio dei clienti-consumatori. Pietrofesa spiega: “Durante questi sei appuntamenti domenicali, i nostri associati distribuiranno dei coupon a quanti effettueranno acquisti. I buoni daranno diritto a ottenere, dal lunedì al giovedì, i seguenti omaggi: presso la pizzeria Corner Pub per ogni due pizze ordinate, la meno cara sarà offerta; presso Gusta Caffè per ogni due ginger ordinati, uno sarà offerto; presso il pub Wood per ogni due panini ordinati, il meno caro sarà offerto; presso il Makumbar per ogni due caffè ordinati, uno sarà offerto”.