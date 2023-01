Cade nel camino e muore ustionata: dramma a Capodanno, a Capaccio

Dramma a Capodanno: un'anziana di 86 anni è morta nella sua abitazione in località Scigliati, a seguito di un tragico incidente domestico. L’anziana è caduta nel suo camino, riportando ustioni che, purtroppo, l'hanno portata al decesso.

Il dramma

La vittima, vedova, è stata trovata senza vita, semi-carbonizzata, da alcuni nipoti che erano andati a farle visita. Si ipotizza che l’anziana abbia subito un malore cadendo nel camino o che sia stata vittima di un ritorno di fiamma. Sul posto, i sanitari che non hanno potuto far altro che constatarne la morte e i carabinieri per i rilievi del caso. Accertamenti in corso.