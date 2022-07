Giallo a Salerno: anziana trovata morta a casa sua insieme alla sorella ferita, indagini a tutto campo

Giallo stamattina, in via San Leonardo, a Salerno: intorno alle ore 7:30, gli agenti di Polizia sono stati allertati da una donna preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto come le due anziane zie.

La scoperta

Sul posto, i poliziotti hanno trovato l’appartamento a soqquadro e tracce di sangue: delle due anziane, una, classe '31, è stata trovata priva di vita e l’altra, classe '35, ferita. Indagini a tutto campo per ricostruire la dinamica del dramma.