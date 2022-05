Con lo skate in piazza Scozia, travolta un'anziana sul marciapiede: l'appello

Attimi di tensione, sabato sera, in piazza Scozia, all'incrocio con via Irno e via Nizza, dove alcuni ragazzini, quotidianamente, usano mattonelle e gradini come pista per i loro skateboard, tra i passanti. Mentre i giovanissimi giocavano, un'anziana che si trovava a camminare su quel tratto di marciapiede ieri sarebbe stata travolta, cadendo e ferendosi al volto, come raccontato da alcuni cittadini.

La denuncia

"Siamo stanchi di dover percorrere con ansia piazza Scozia, con il rischio di essere investiti da uno skate - hanno sottolineato alcuni residenti della zona- Da anni abbiamo fatto presente il disagio alla Polizia Municipale e al Comune, ma il problema non è stato mai risolto: ora, con l'estate e le scuole chiuse, la situazione non può che peggiorare, a tutto rischio dei passanti che, se anziani, sono esposti a potenziali cadute dalle conseguenze ancora più gravi. Piazza Scozia è una strada o una pista? Attendiamo risposte dagli enti preposti", hanno concluso i cittadini, con l'auspicio di essere ascoltati da Palazzo di Città e dalle forze dell'ordine.