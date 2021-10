Tre salernitani "in trasferta" avevano preso di mira abitazioni isolate: foglio di via obbligatorio

Si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni isolate di Montella, in provincia di Avellino. Tre salernitani sono stati sorpresi dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia - scrive Avellino Today - e sono stati sanzionati con il foglio di via obbligatorio.

I controlli

A carico delle tre persone ci sono numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, principalmente furti in abitazione. Alla specifica richiesta da parte dei carabinieri, non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza nell'avellinese. I militari proseguono il controllo del territorio per il contrasto ai furti e alle truffe agli anziani.