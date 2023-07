Soggiorno climatico gratuito per anziani e diversamente abili: come richiederlo

Anziani e diversamente abili in vacanza gratis, a Nocera Superiore. Confermato il tradizionale soggiorno climatico, previsto nel periodo tra il 29 agosto ed il 17 settembre che consentirà a 30 anziani e 15 diversamente abili con invalidità al 100%, di poter trascorrere una settimana al mare all’insegna del riposo e della socialità. L’avviso pubblico, consultabile sul sito istituzionale dell’ente, fissa come termine ultimo per la presentazione delle domande il 31 luglio prossimo. L’intera modulistica è scaricabile sempre dal portale del Comune di Nocera Superiore.

Le dichiarazioni del primo cittadino