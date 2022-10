"Non siamo stati sfrattati, ma ci siamo solo spostati": parlano gli anziani che giocano a carte sul lungomare

"Non siamo stati sfrattati, ma ci siamo solo spostati di qualche metro". Lo ha precisato uno degli anziani che giocano a carte sul lungomare cittadino. Aveva suscitato non poche polemiche, infatti, l'intervento della Polizia Municipale che, ieri, aveva fatto rimuovere il tavolo e le sedie usate dai salernitani per trascorrere il tempo, in compagnia.

L'appello

"Ci hanno chiesto di spostare il tavolo dove non dà fastidio, a pochi metri di distanza dalla precedente postazione, ma sempre sul lungomare, e così abbiamo fatto", rassicurano alcuni anziani che, attraverso Telecolore, hanno anche lanciato un appello al Comune: "Vorremmo fossero allestiti dei tavoli da gioco davanti alla Sala Pasolini", hanno chiesto, sognando di potersi sfidare a tavolino vicino a piazza della Libertà.