Dagli Usa, non riesce a mettersi in contatto con i genitori di Sant'Arsenio e chiede aiuto: anziani trovati in casa privi di sensi

Dramma a Sant'Arsenio: due anziani sono stati trovati privi di sensi nella loro abitazione. A dare l’allarme, il figlio dagli Stati Uniti che stava tentando invano di contattarli al telefono. Dopo che altri familiari residenti in zona hanno provato a citofonarli senza risultato, gli agenti della Polizia Municipale hanno allertato i vigili del fuoco che, forzando la porta, hanno trovato i due anziani riversi a terra.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto i due anziani all’ospedale di Polla per le cure del caso. Accertamenti in corso, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.