Incendio in un appartamento del centro, a Salerno: salvata coppia di anziani

Fiamme nella notte, in pieno centro a Salerno, in un appartamento di piazza Mazzini, nei pressi del bar Canasta. Sul posto i carabinieri che, prima ancora dell'arrivo dei caschi rossi, hanno tratto in salvo due anziani che cercavano invano di spegnere il rogo.

L'intervento

Ad aggravare la situazione, una fuga di gas dalle condutture del palazzo che ha reso necessario l’intervento dell’azienda Salerno Energia Distribuzione per interrompere la fornitura. Ad avere la peggio, uno due anziani che ha riportato lievi ustioni ad una mano. Nessuna grave conseguenza, ma solo tanto spavento. Dramma sventato, dunque, grazie alla prontezza dei militari. I caschi rossi, quindi, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la casa.