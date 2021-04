Cadavere in litoranea, tra Salerno e Pontecagnano: indagano i carabinieri

Il corpo senza vita di un uomo - un anziano, circa 80 anni - è stato ritrovato dai poliziotti in litoranea, tra Salerno e Pontecagnano, nei pressi del Villaggio del Sole.

Indagini

I militari sono impegnati a ricostruire la dinamica. Il ritrovamento è avvenuto nell'area dove sarebbe dovuto nascere il Pip nautico. L'uomo aveva con sè i documenti ed è stato identificato. Indossava pantaloni e camicia ma non le scarpe. E' stato trovato in una zona impervia ed è probabile che non sia arrivato da solo in questo luogo.