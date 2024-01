Cade in casa e non riesce a rialzarsi: anziano salvato dai vigili del fuoco

Tensione a Salerno, questa mattina, nella zona orientale. Un anziano che viveva solo, infatti, è caduto per cause da accertare in casa sua, senza riuscire a rialzarsi. A lanciare l'allarme, dopo che il malcapitato non rispondeva alle telefonate, i suoi familiari che hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco, i quali, con un'autoscala sono riusciti a introdursi nell'abitazione per poi affidare l'uomo al 118.

Il lieto fine

L'anziano, dunque, è stato tratto in salvo e condotto in ospedale. Dramma sventato.