Dà in escandescenza sul bus e non vuole scendere, polizia e carabinieri lo fermano in Piazza Malta

Intorno alle 11.30, in Piazza XXIV Maggio (Piazza Malta) a Salerno, sono giunti carabinieri e poliziotti, allertati dall’autista di un bus della Sita che segnalava la presenza a bordo di un anziano andato in escandescenza.

Il fatto

L’autista, in precedenza, aveva provato a farlo scendere dal pullman, ma inutilmente. Di qui, la richiesta di intervento alle forze dell’ordine, che lo hanno bloccato alla fermata degli autobus e poi condotto in Questura. Si tratta di una persona non nuova a questi episodi che vive una situazione sociale e familiare difficile. Di qui l’appello da parte di chi lo conosce affinchè l’anziano venga affidato ai sanitari e che del suo caso si occupino le autorità competenti.