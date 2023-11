Anziano sparisce nel nulla: ritrovato morto sulle montagne di Forino

Tragedia, questa sera, sulle montagne di Forino, dove un anziano di 86 anni – originario di Mercato San Severino - è stato ritrovato senza vita, gettando nel dolore i suoi cari e scuotendo l'intera comunità. La vicenda – riportano i colleghi di Avellinotoday - ha avuto inizio quando i familiari dell'uomo, preoccupati per la sua scomparsa, hanno sporto denuncia. Tuttavia, nessuno avrebbe potuto immaginare la terribile fine che attendeva il loro caro. Questa sera, i carabinieri della compagnia di Baiano hanno fatto la tragica scoperta, ritrovando il corpo senza vita dell'anziano.

L'inchiesta

Le indagini sono attualmente in corso, con il cadavere che è stato sequestrato dalla Procura per consentire un'approfondita analisi delle circostanze della morte. Sarà l'esame autoptico a fare luce sulle dinamiche del decesso, fornendo risposte alle troppe domande emerse fino a questo momento. In attesa di ulteriori sviluppi, la cittadinanza si stringe attorno alla famiglia dell'uomo scomparso, cercando di trovare conforto in un momento così drammatico. La speranza è che l'indagine possa portare chiarezza e, eventualmente, giustizia per la tragedia che si è consumata sulle montagne irpine.