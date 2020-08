Sala Consilina: 80enne rapinato dal "finto vecchio amico"

Brutta esperienza, per un 80enne di Sala Consilina che stava percorrendo la strada provinciale 49 a bordo della sua auto. L'anziano è stato affiancato da una Mercedes Classe A grigia e qualcuno all’interno gli ha fatto segno di fermarsi.

Il fatto

Come riporta Ondanews, una volta accostati, un uomo è sceso e si è spacciato per un suo vecchio amico trasferitosi in Svizzera: l'anziano è sceso quindi dall’auto per invitarlo a prendere un caffè, ma il ladro lo ha abbracciato cercando di sfilargli il portafogli dalla tasca. Poi, vistosi scoperto, il malvivente ha afferrato nuovamente e minacciato l'80enne, mentre l'altro uomo gli ha puntato un oggetto simile ad una pistola all’altezza della fronte. Così la vittima ha consegnato il portafogli con 130 euro in contanti. ll fatto è stato denunciato ai carabinieri: si indaga, dunque, per risalire all'identità dei rapinatori.