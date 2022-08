Salerno, anziano trovato morto in casa in via Porto

Un 74enne è stato trovato morto nella sua abitazione in via Porto a Salerno. L'uomo, che viveva da solo, da qualche giorno non si faceva più vedere in zona.

La scoperta

Sul posto i carabinieri, che si sono introdotti nell'abitazione del 74enne ritrovandolo su una poltrona senza vita. A causare la morte dell'uomo, con molta probabilità un malore.