Sanza: anziano si addormenta e finisce nelle fiamme, soccorso

Dramma a Sanza: un anziano stava riposando su una sedia quando, perdendo l'equilibrio, si è accostato alle fiamme del camino ed è rimasto ustionato.

I soccorsi

Come riporta Ondanews, i vicini hanno subito allertato i sanitari del 118: il malcapitato è stato condotto in ospedale dai sanitari per le cure del caso.