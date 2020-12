Apertura casello 268, protesta il sindaco di Angri: "Non ci sono le rotatorie richieste"

Mattinata movimentata ad Angri. Il sindaco Cosimo Ferraioli, insieme ai vigili urbani, ha raggiunto il casello 268. "Non va aperto al traffico senza rotatorie", ha tuonato. Il primo cittadino aveva già affrontato la questione in Consiglio Comunale e aveva anche scritto al Ministro Infrastrutture e Trasporti.

Il commento

"Abbiamo sempre e solo chiesto di mettere in sicuerezza la bretella M2. Abbiamo chiesto all'Anas di realizzare rotatorie che non ha ancora realizzato. Pare che voglia in ogni caso riaprire, non garantendo in questo modo la sicurezza della strada - dice il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli - E' una richiesta che è dettata solo dal buon senso. Abbiamo sempre detto che il casello autostradale deve essere aperto ed è pronto. Il rilascio dell'autorizzazione non compete certo a noi. Diverso, invece, è il discorso per la viabilità locale: dobbiamo garantire la sicurezza dell'utenza lungo la strada e gli assi viari che si intersecano con la viabilità locale, strade e traverse. La chiamano bretella ma è strada a scorrimento veloce. Siamo qui per evitare che si apra, se le rotatorie non ci sono".

Il casello di Angri Nord



"Vogliamo anche garanzie: ok all'apertura del casello della 268, quando tutto sarà pronto, ma l'apertura non deve determinare la contemporanea chiusura del casello di Angri . ha proseguito Ferraioli - perché si tratta di una viabilità diversa, altrettanto importante.

C'è anche un atteggiamento abbastanza inquietante nei confronti del territorio, perché i sindaci non sono stati avvertiti di questa operazione di apertura. Avrebbero dovuto essere coinvolti non solo da sindaci ma da rappresentanti di una popolazione di almeno 100mila abitanti, se si includono Scafati e Sant'Antonio Abate".