Apertura ad horas di tutti gli uffici comunali: il consigliere Ventura scrive al sindaco

Il consigliere comunale Giuseppe Ventura, Capogruppo dei Davvero Verdi, ha inviato una richiesta al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e alla Giunta. Invoca la riapertura ad horas di tutti gli uffici pubblici comunali.

I dettagli

"Pur considerando le difficoltà legate alla mancanza di personale per la cui risoluzione si invita ad emanare i necessari bandi - è scritto nella nota - si chiede di far rientrare tutti quei dipendenti che lavorano in smart working per agevolare il disbrigo di pratiche e/o documenti, soprattutto dei settori Anagrafe e Urbanistica presso i quali le attese degli utenti sono diventate intollerabili. Ricordando che un buon amministratore deve avere a cuore i bisogni e le necessità dei propri concittadini e non dimenticando di essere ormai in zona bianca, si confida nel favorevole accoglimento dell'istanza".