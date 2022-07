"Salerno Punto Com": presentata App per individuare gli spazi in disuso

Presentate questa mattina in Comune le ultime due attività del progetto "SalernoPuntoCom": "Take Back Your Space", call artistica per under 35 che prevede un intervento artistico site-specific che trasformerà uno spazio sottoutilizzato nei pressi del grand Hotel Salerno in un playground di comunità e l'App "RiuSa" che coinvolge i cittadini in un progetto di mappatura collaborativa per individuare gli spazi in disuso in città.

Le iniziative

"Le attività presentate - spiega l'assessore Paola De Roberto - confermano la volontà di condivisione e confronto tra i giovani e con i giovani da parte dell'amministrazione comunale". L'assessore, inoltre, ha aggiornato i presenti sulle attività in corso e sui progetti de "I morticelli".

