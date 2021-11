"Appalti truccati" a Salerno e in Regione, il Codacons: "La Procura svolga indagine incrociata"

Una indagine incrociata tra l’inchiesta giudiziaria sulle cooperative del comune di Salerno e i bandi regionali per lo sviluppo dei territori. E’ quanto chiede il Codacons alla Procura della Repubblica di Salerno in relazione alle ultime vicende che vedono, tra gli indagati, l’attuale governatore Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’ex assessore e consigliere regionale in carica Nino Savastano, l’ex dirigente comunale Luca Caselli e Felice Marotta.

Le indagini incrociate

Secondo gli inquirenti - ricorda il Codacons - gli indagati "si scambierebbero favori elettorali in cambio di assegnazione di appalti". E dunque "ci sarebbero" dei collegamenti. "Tutto lascerebbe supporre che ciò potrebbe essere collegato ai fatti su cui la Procura di Salerno starebbe indagando già da tempo con riferimento ad un precedente bando della Regione Campania pubblicato in passato per finanziare progetti presentati da Comuni campani per interventi sui propri territori. Infatti, a seguito della gara, sarebbe emerso, stranamente, che taluni Comuni sarebbero stati arbitrariamente agevolati dalla Regione nell’attribuzione dei punteggi i quali, stando alle regole disciplinate dal Bando, non avrebbero, invero, meritato l’attribuzione di diversi punteggi. Il tutto – denuncia il Codacons – a discapito di altri meritevoli progetti presentati da altri Comuni che non hanno ottenuto tali privilegi". E ancora: "Dunque, sia i fatti pregressi sia i fatti emersi dalla ultime notizie di stampa potrebbero avere un collegamento, una continuazione che si protrae da anni di episodi corruttivi all’interno della Regione Campania e per tale motivo, apparirebbe opportuno che la Procura in indirizzo conducesse un’indagine incrociata tra il vecchio e il nuovo e che abbinasse l’indagine in corso per ipotesi corruttive a carico del Presidente De Luca con l’indagine precedente relativa ai finanziamenti della Regione Campania" conclude la nota del Codacons.