Appalti "truccati" e cooperative, Zoccola continua a parlare: nuovo interrogatorio in Procura

Nuovo interrogatorio per Fiorenzo “Vittorio” Zoccola, il “capo” delle cooperative sociali, al quale, nell’ambito nell’inchiesta sui presunti appalti truccati del Comune di Salerno, sono stati concessi nelle scorse settimane (dopo la detenzione carceraria) gli arresti domiciliari.

Le indagini

Zoccola, accompagnato dall’avvocato difensore Michele Sarno, è stato ascoltato per tre ore dai pm Valenti e Cosentino e dal capo della Squadra Mobile Castello. Anche in questo caso – come avvenuto al termine dei due interrogatori precedenti – il verbale è stato secretato. Ma, secondo indiscrezioni, Zoccola sarebbe stato chiamato a rispondere su ulteriori elementi emersi dalle indagini condotte dalla Procura sui rapporti tra le cooperative sociali, l’amministrazione comunale e il mondo politico ed imprenditoriale di Salerno.