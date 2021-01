Appalti sospetti alle Cooperative, il sindaco Napoli: "Fiducia nei funzionari del Comune"

“Non ho notizie in merito. Qualche scarna notizia, anche contraddittoria, l’ho letta dalla stampa. Quindi, non ritengo di dovermi o potermi pronunciare. La magistratura c’è, sta facendo il suo lavoro, a lei ci affidiamo con assoluta fiducia. Ma con altrettanta fiducia posso dirmi certo che i nostri funzionari non abbiamo compiuto atti irregolari". E’ questo il commento che, questa mattina, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha rilasciato ai giornalisti sull’inchiesta della Procura sui servizi affidati dal Comune di Salerno ad alcune Cooperative, in particolare la gestione e manutenzione delle aree verdi, dei parchi pubblici e delle aree di sosta.

La pulizia

Il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo in via Pellegrino Cucciniello (l’area di parcheggio, alle spalle di via Irno, all’altezza del passaggio a livello) dov’è iniziata la pulizia straordinaria della strada da parte di Salerno Pulita. Mercoledì toccherà a viale delle Ginestre e Casa Manzo.

