Scandalo appalti e cooperative sociali: Savastano si difende e tira in ballo Credendino e Salsano

In due ore d'interrogatorio, accompagnato dal suo legale Cecchino Cacciatore, il consigliere regionale Nino Savastano, finito aglik arresti domiciliari per lo scandalo su appalti e coop, ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari, Gerardina Romaniello, e dei pm Guglielmo Valenti ed Elena Cosentino. Durante l'interrogatorio, ha spiegato che i contatti con Zoccola erano stati ristabiliti per conto di “terze persone”. Savastano avrebbe tirato in ballo Domenico Credendino ed Adolfo Salsano. Lo scrive il quotidiano La Città. Il primo è ex commissario di polizia e presidente della fondazione Carisal; Salsano, invece, è il secondo funzionario comunale a Salerno, attuale presidente del Consiglio comunale di Cava de’ Tirreni, nel periodo che ha preceduto le elezioni.

I dettagli



"Non ho nulla a che fare con il rinnovo degli appalti alle cooperative sociali di Zoccola e degli altri", avrebbe dichiarato il consigliere regionale ed ex assessore ai servizi sociali del Comune di Salerno. In due ore di interrogatorio di garanzia, sono stati esaminati tutti i passaggi dell'ordinanza e anche le intercettazioni telefoniche. Savastano ha fornito la propria versione dei fatti.