Appalti sospetti, fiamme gialle anche al Comune di Battipaglia: le precisazioni della sindaca

"Tre finanzieri sono venuti serenamente al Comune per acquisire documentazione relativa alla ditta che ha realizzato l'impianto di pubblica illuminazione: noi abbiamo fatto una gara aperta, a evidenza pubblica, e, come Alfieri, siamo fiduciosi nell'operato della Magistratura". Lo ha precisato la prima cittadina di Battipaglia, Cecilia Francese, dopo che ieri le fiamme gialle si sono recate anche presso il Comune di Battipaglia, nell'ambito dell'inchiesta che vede nell'occhio del ciclone il presidente della Provincia, nonchè sindaco di Capaccio, Franco Alfieri.

"Quella ditta si è occupata dell'illuminazione di diversi comuni della Piana del Sele, tra cui il nostro. Abbiamo ridato luce e sicurezza alla fascia costiera e i lavori continuano in via Spineta, per illuminare la periferia e scongiurare nuovi incidenti a causa della scarsa visibilità, in una zona frequentata da molti extracomunitari che non indossano i giubbotti catarifrangenti", ha concluso la sindaca.