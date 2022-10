Presunti appalti truccati per il verde pubblico, cade l'obbligo di dimora per Savastano e Zoccola

Revocato l'obbligo di dimora nel Comune di Salerno, per Nino Savastano e Nino Zoccola, coinvolti nell'inchiesta sul presunto scambio di voti per gli appalti per la manutenzione del verde pubblico.

La sospensione

Possibile, dunque, prossimamente, il ritorno di Savastano nel consiglio della Regione Campania: la sua sospensione era giunta per effetto della legge Severino.