"Appalti truccati" al Comune di Salerno: Zoccola ascoltato dai pm per altre 7 ore

E' stato ascoltato in Procura a Salerno per altre sette ore Fiorenzo Zoccola, l'uomo finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta sui presunti appalti truccati al Comune di Salerno e considerato dagli investigatori il ras delle cooperative sociali.

L'interrogatorio

Accompagnato dal suo legale difensore Michele Sarno, Zoccola è stato sottoposto ad un nuovo interrogatorio, al quale ha partecipato anche il procuratore Giuseppe Borrelli. Il verbale, come era accaduto già al termine dell'interrogatorio di garanzia (in quella circostanza Zoccola fu ascoltato per 8 ore), è stato secretato. Nei prossimi giorni l'avvocato dell'imprenditore presenterà un'istanza per chiedere l'attenuazione della misura cautelare. Nell'inchiesta che ha scosso la politica salernitana risultano coinvolte 29 persone, tra cui anche il consigliere regionale Nino Savastano (ai domiciliari) ed il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli (indagato).