Turbata libertà degli incanti e Falsità ideologica: tre misure cautelari al Comune di Montecorice

Terremoto al Comune di Montecorice: questa mattina sono state eseguite tre misure cautelari dai carabinieri di Agropoli per presunti appalti truccati. La Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Agropoli ha eseguto l’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, in merito alla misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nonché la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio e del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di esercitare la professione di ingegnere, nei confronti di tre soggetti, accusati di Turbata libertà degli incanti e Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L’indagine trae origine da una denuncia sporta il 10 ottobre del 2018, presso la Stazione Carabinieri della Compagnia di Agropoli, per la presunta violazione, ad opera dell’allora responsabile dell’Area Pubblica del Comune di Montecorice e RUP, della disciplina prevista in materia di appalti pubblici nell’ambito del procedimento attivato presso l’ente per la realizzazione di opere pubbliche.

Le indagini

Le successive indagini, condotte dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Agropoli sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania hanno consentito di evidenziare condotte relative al grave episodio di libertà degli incanti relativamente alla gara per l’affidamento dei lavori di un’altra opera pubblica. E' emerso in particolare che il responsabile dell’Area Pubblica del Comune di Montecorice insieme ad altri indagati, avrebbe posto in essere condotte volte ad ottenere la turbativa della gara, dapprima affidando l’incarico di direttore dei lavori a uno dei destinatari delle misure e, successivamente, accordandosi tra di loro affinché i lavori venissero aggiudicati ad una ditta, unica offerente.