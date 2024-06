"Ho perso casa e lavoro, aiutatemi": l'appello di un 37enne salernitano

E' disperato E. B., un 37enne salernitano che, dal 14 giugno, dorme in spiaggia, dopo aver perso la casa dove abitava. Il giovane viveva con la compagna in un appartamento che è stato venduto: con i suoi risparmi, la coppia è vissuta in B&B per un breve periodo, per poi contare anche sul sostegno della Caritas, ma ora il denaro è terminato. La ragazza è tornata a casa con la sua famiglia, mentre lui è rimasto in strada e chiede una brandina e una doccia, un posto dove trascorrere serenamente la notte.

L'appello

A lanciare l'appello d'aiuto, lo stesso giovane a mezzo social: "Chi mi conosce sa che sono un bravo ragazzo - racconta sul gruppo Facebook "Sei di Torrione se...Enzo Carella" - da maggio a questa parte io e la mia compagna ce la stiamo vedendo nera, cerchiamo con il cuore una mano, un pasto caldo e un posto dove dormire. Abbiamo purtroppo perso lavoro entrambi. Se qualcuno di buon cuore può fare qualcosa può contattarmi al 328 54 99 180".