Si allontana da casa e finisce in strada, la migliore amica di Angelica: "Ci distrugge vederti così, torna!"

Incubo senza fine per i familiari di Angelica Nese, la 26enne di Battipaglia che dall’11 giugno non fa ritorno a casa. Nell'angoscia i parenti e gli amici della giovane dopo i numerosi gli avvistamenti della ragazza notata ad elemosinare spiccioli all’interno di alcuni bar e, secondo altri testimoni, in stato di confusione mentale e un grave deperimento.

La disperazione della famiglia

Disperata la sorella, Consy Nese che le ha già dedicato vari appelli a mezzo social, ipotizzando che la giovane possa essere stata plagiata da terzi e che stia facendo uso di stupefacenti. Tra i vari post che si susseguono su Facebook, quello della migliore di Angelica, L.C: "Ti conosco da 15 anni sei sempre stata una persona molto dolce e siamo cresciute insieme, non sai quanto mi fa male vederti stare così, mi manca la Engy che conoscevo io, mi manca parlare con te le nostre risate. Engy so che stai passando un brutto periodo ma ricorda che io ci sono, anche semplicemente per una chiamata un consiglio un abbraccio. Chiamami Engy mi distrugge vederti così, mi distrugge sentire la tua famiglia che per me è sempre stata una seconda famiglia così giù. Ho bisogno che ti tiri su sorella mia, questo ti prometto sarà solo un brutto ricordo ma fatti aiutare da me e dalle persone che ti vogliono bene. Noi vogliamo il tuo bene, vogliamo vederti tornare a sorridere come facevi una volta, vogliamo ridere e scherzare con te. Abbiamo bisogno dei tuoi consigli, abbiamo bisogno di vederti felice, con persone che ti vogliono bene veramente perché questi non sono amici. Gli amici ti aiutano a uscire dalla m...a sorella mia, ti prego ascoltaci. Noi ci siamo, io la tua mamma il tuo papà i tuoi fratelli, siamo disposti a qualunque cosa per vederti tornare la engy che conoscevamo. Ti voglio bene sorellì".

L'appello alle istituzioni

La sorella e la famiglia auspicano un intervento delle istituzioni affinchè la 26enne venga recuperata e affidata alle cure dei familiari e dei sanitari, per salvarla e rimetterla in sesto.