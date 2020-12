"L'ospedale di Cava resti aperto": l'appello di un papà, la tutela del presidio sarà discussa nel Consiglio Comunale

L'ospedale Santa Maria dell'Olmo deve restare aperto: è questo il pensiero di innumerevoli cittadini, non ultimo un papà della città metelliana che ha reso noto il salvataggio in extremis, da parte dei medici del nosocomio locale, del suo bambino "che se avesse dovuto raggiungere Salerno o Nocera, forse non ce l'avrebbe fatta".

Il Consiglio

Intanto, il presidente del Consiglio Comunale, Adolfo Salsano, ha convocato il Consiglio Comunale di Cava de' Tirreni per giovedì 7 gennaio alle 16: all'ordine del giorno, oltre all'Emergenza Covid, le iniziative a tutela della piena continuità operativa del Presidio ospedaliero "Santa Maria Incoronata dell'Olmo". Nel caso in cui la seduta vada deserta, il Consiglio Comunale avrà una seconda convocazione l'8 gennaio alle 9.