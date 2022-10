Nuovo murales del Centro per la Legalità a Matierno, i ragazzini: "Ripulite i rifiuti e controllate di più la nostra zona"

"Di sera tardi vengono alcuni furgoni e scaricano sotto casa nostra tanti rifiuti, lasciati poi in strada". La denuncia è dei ragazzini del Centro per la Legalità di Salerno, impegnati a realizzare un nuovo murales sotto la guida del writer McNenya, questa volta presso la sede di Matierno dell'istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino, in via Mondio. Nel corso del laboratorio di street art organizzato dalla cooperativa sociale Galahad, nell'ambito del piano di zona S5 delle Politiche Sociali del Comune di Salerno, i minori del Centro hanno lanciato un appello agli enti competenti per tutelare il quartiere. "Noi, con i murales, proviamo ad abbellire Matierno e a fare capire a tutti che il nostro quartiere è abitato anche da persone come noi che cercano di fare rispettare l'ambiente e di rendere il posto più bello e da ammirare per la street art. -spiegano i ragazzi - Ma come possiamo migliorare la zona se, accanto al nuovo murales che stiamo realizzando, c'è una micro- discarica creata da alcuni soggetti che di sera e di notte vengono sotto casa nostra a scaricare rifiuti edili e non solo?".

Oltre alla domanda dei bambini, le riflessioni di diverse famiglie, preoccupate anche per la possibile presenza di materiale pericoloso tra gli scarti abbandonati da ignoti in via Mondio. Accorata, dunque, la richiesta unanime a Salerno Pulita, al Comune e alle forze dell'ordine, affinché la zona venga ripulita e monitorata con maggiore costanza, per scongiurare il ripetersi di quei comportamenti incivili che deturpano Matierno, mettendo a rischio la salute dei residenti.