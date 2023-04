Incivilità e incuria "scalfiscono" il Muro della Gentilezza di Agropoli, i promotori: "Chiediamo rispetto"

Appello di civiltà e solidarietà, sul gruppo Facebook "Te lo regalo se vieni a prenderlo. Agropoli - Vallo - Ascea" per il Muro della gentilezza di Agropoli. "Chi normalmente non si metterebbe in fila alla Caritas, chi prova imbarazzo a mendicare, chi non vuole chiedere una mano, qui silenziosamente può farlo. Non bisogna bussare. È sempre aperto, di giorno e di notte. Non è un belvedere, somiglia ad un mercato in città ma la sua bellezza è negli occhi di chi sa guardarlo. Chiediamo che il nostro muro venga rispettato. Chiediamo che non venga ripulito ciclicamente gettando nella spazzatura ciò che viene depositato. Chiediamo che venga al più presto riparato il rubinetto di una fontana adiacente che perde da più di sei mesi, riversando continuamente acqua nello spazio antistante il muro".

E, ancora, i promotori dell'iniziativa chiedono che il cassonetto dei rifiuti organici del mercato ortofrutticolo venga pulito più spesso e spostato altrove, e non collocato puntualmente davanti al muro. "Chiediamo rispetto per chi quotidiamente si priva di qualcosa per donarlo a sconosciuti, per chi dona il suo tempo per riordinarlo, per chi crede che un muro senza pareti possa esistere", hanno concluso, auspicando una miglior cura del Muro della Gentilezza.