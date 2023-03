Prodotti Apple contraffatti, sequestro in un negozio del centro

I finanzieri del Gruppo di Salerno hanno sottoposto a sequestro circa 300 accessori per telefonia (caricabatterie, cavetti usb e auricolari) riportanti il marchio contraffatto del noto brand “Apple”, nei confronti del titolare di un esercizio commerciale ubicato nel centro cittadino.

L'operazione

I militari, in considerazione dell'ottima fattura, hanno dovuto effettuare una specifica perizia per verificare le differenze con i prodotti originali. Il titolare dell'attività, dopo il sequestro del materiale, è stato denunciato per contraffazione e frode nell'esercizio del commercio.