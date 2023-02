Aquara, consegnata la nuova scuola dell'istituto comprensivo con 120 alunni

Ieri è stato consegnato al Comune di Aquara un Istituto Comprensoriale moderno, adeguato alle norme sismiche, ad alta efficenza energetica, con impianti di ultima generazione realizzato dal

Gruppo Lombardi.

Il cantiere

È una scuola comprensoriale che ospita 120 alunni. Con l’efficentamento si è generato un risparmio di oltre il 50% dei costi energetici (energia elettrica e combustibile). L’impresa per minimizzare i disagi del cantiere ha costruito le aule nell’adiacente palestra. Da oggi i ragazzi sono stati spostati nel plesso scolastico in maniera tale da poter procedere con la seconda fase del cantiere che prevede di realizzare i lavori sulla palestra. Sarà realizzato anche impianto fotovoltaico di 50kw che alimentera’,nelle ore diurne, il funzionamento della climatizzazione mediante il sistema dello scambio in rete.