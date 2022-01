Aquara, proseguono i lavori per la sicurezza della SP 12

La Provincia di Salerno sta proseguendo i lavori di miglioramento della sicurezza stradale ricadenti nel comune di Aquara, al km 9+300 circa, della SP 12 interessata da caduta massi da un costone prospiciente. Questo intervento del cosiddetto “masso di Aquara” viene realizzato grazie ad un finanziamento di 4.800.000 euro della Regione Campania.

Il cantiere

Non si tratta solo della rimozione del masso che interrompeva la viabilità, ma di mettere in sicurezza tutta la strada interessata da un grave smottamento del costone roccioso. Si tratta di un'arteria principale per il collegamento diretto fra il comune di Aquara e i comuni di Ottati, Sant’Angelo a Fasanella, Controne, Corleto Monforte e Castelcivita.

Il commento

Soddisfatto il presidente Michele Strianese: “Stiamo intervenendo quindi sulla sicurezza della mobilità per tutte le comunità degli Alburni. Parliamo dunque di un cantiere importante non solo per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per la promozione di sviluppo e occupazione nei nostri territori.”