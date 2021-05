Diocesi di Salerno, nuovo giro di nomine di Bellandi: "Una chiesa dal volto sempre più missionario"

Nuovo giro di nomine dell’Arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno Andrea Bellandi che, a breve, saranno completate: “È questo l’esito di un lungo percorso che, in questi mesi, ha impegnato sinodalmente l’Arcivescovo insieme ai Vicari episcopali per corrispondere a quanto oggi, sia i tempi, sia il magistero petrino, richiedono per una Chiesa dal volto sempre più missionario. Fa parte di questa esigenza la disponibilità dei sacerdoti ad assumere nuovi incarichi, in un’ottica non personalistica ma di comunione diocesana, per il bene delle comunità e del loro stesso ministero sacerdotale, chiamato sempre a rigenerarsi attraverso rinnovati stimoli e orizzonti pastorali”.

Gli avvicendamenti

1) Parrocchia Santi Martino e Quirico (Lancusi di Fisciano)

Vicario parrocchiale: P. Giuseppe PIGGIO

2) Parrocchia S. Nicola di Bari (Prepezzano di Giffoni Sei Casali)

Coparroco: Don Raffaele MAZZOCCA

3) Parrocchia S. Francesco di Assisi (Campigliano di San Cipriano Picentino)

Parroco: Don Raffaele MAZZOCCA

4) Parrocchia S. Demetrio (Salerno)

Vicario parrocchiale: Don Antonio ZOLFERINO

5) Parrocchie S. Giovanni Battista e SS. Annunziata e Santi Nazario e Celso (Bracigliano)

Amministratore parrocchiale: Don Raffaele VILLANI

6) Parrocchie Madonna di Pompei e S. Croce (Palomonte)

Amministratore parrocchiale: Don Orazio PATRONE

7) Parrocchie SS. Salvatore e S. Maria delle Grazie in S. Maria del Paradiso (Sieti di Giffoni Sei Casali) e S. Martino Vescovo (Capitignano di Giffoni Sei Casali)

Parroco: Don Antonio PITETTO

8) Rettoria di S. Maria delle Grazie (Acerno)

Rettore: Mons. Mario SALERNO

9) Parrocchia Santi Leucio e Pantaleone (Borgo di Montoro)

Parroco: Don Michele ROMEO

10) Parrocchia Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano (Matierno di Salerno)

Vicario parrocchiale: P. Gianfranco PASQUARIELLO

11) Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II”

Rettore: Don Michele DI MARTINO

12) Segretario aggiunto dell’Arcivescovo:

Don Michele ROMEO

13) Cappellano ospedaliero al Fucito di Curteri di Mercato S. Severino:

P. Giuseppe PIGGIO

I ringraziamenti del vescovo: