Arco Naturale di Palinuro, al via le opere per risanamento: l'annuncio del sindaco

Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione dell’ intervento di consolidamento, risanamento conservativo ed ambientale dell’arco naturale di Palinuro – consolidamento costoni di Centola. L’importo complessivo dei lavori è di euro 3.581.070,00. Nella giornata di oggi sono state consegnate le opere di immediata esecuzione.

Il cantiere

Nell’ottobre 2018, con il recupero di fondi di precedenti attività di programmazione, veniva sottoscritto, come proposto dal Distretto dell’Appennino Meridionale, DAM ( o Autorità di Bacino), l’Accordo di Programma tra Regione Campania, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Comune di Centola per la realizzazione dell’intervento. L’Accordo segue alla redazione del progetto definitivo e di quello esecutivo, realizzati ed approvati in questi anni, pur nelle difficoltà e nei rallentamenti generati anche dal Covid e segue a una serie di incontri istituzionali, avvenuti negli ultimi cinque mesi tra i sottoscrittori dell’Accordo stesso, la Direzione dei Lavori e l’impresa aggiudicataria.

Il commento

“Si è finalmente concretizzata la possibilità di dare avvio alla salvaguardia e alla valorizzazione di un’area che rappresenta un importante patrimonio naturale e di grande valenza ambientale – ha detto Vera Corbelli – Segretario del Distretto dell’Appennino Meridionale (DAM) - Si tratta di un progetto di risanamento che è innovativo perché integrato e condiviso perché nato dalla collaborazione istituzionale, promosso e voluta fortemente dal Distretto dell’Appenino Meridionale e dalla Regione Campania. Con l’Accordo di programma – prosegue la Corbelli – abbiamo anche attivato un tavolo di sorveglianza interistituzionale che avrà il compito di vigilare sullo svolgimento dei lavori e che pone l’accento sull’esigenza di “risolvere sia i problemi strutturali che non, affrontando in primis il tema dell’educazione a un uso corretto della spiaggia e la necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze dei nostri comportamenti sull’ambiente”.Sarà l’Autorità di Distretto a trasferire le risorse finanziarie per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per l’attuazione del primo stralcio dell’“Intervento di Consolidamento, Risanamento Conservativo ed Ambientale dell’arco Naturale di Palinuro nel Comune di Centola”.

L'iter burocratico

Il Comune di Centola, individuato come Ente attuatore dell’intervento, ha approvato il Progetto Definitivo e successivamente ha approvato il Progetto Esecutivo. Per l’affidamento dei lavori è stata espletata una procedura aperta, interamente telematica, al fine di garantire la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; procedura espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Il RUP ha dichiarato efficace l'aggiudicazione approvata con la propria precedente Determinazione n. 27 del 16 febbraio 2022, ed ha aggiudicato in via definitiva la gara d'appalto in oggetto a favore dell'Impresa S.A.CO.S.E.M. s.r.l. di Pozzuoli, per l'importo contrattuale di 2.064.777,52 euro. Il 27 settembre scorso, con l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura inerenti alla Direzione dei Lavori Contabilità ed alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, al Collaudo Statico e Tecnico Ammnistrativo in Corso d’Opera, si è finalmente concluso l’iter burocratico propedeutico all’effettivo inizio dei lavori di consolidamento e risanamento conservativo dell’Arco Naturale.