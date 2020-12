Area dell'ex Genio Civile di Salerno, realizzati i posti auto nel nuovo parcheggio

E’ ormai pronto il nuovo parcheggio nell’ex area del Genio Civile di Salerno, che potrà accogliere ben 55 posti auto, 9 per i motorini e 10 per i disabili. Nelle ultime ore - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono stati, infatti, delimitati con le apposite strisce blu e gialle tutti i posti riservati alla sosta.

L'intesa

La concessione dell’area “ex Genio Civile”, in uso governativo alla Guardia di Finanza dal 2003, coprirà il periodo necessario per l’ultimazione dei lavori che allo stato interessano lo spazio attiguo al complesso Crescent, prevista per il mese di giugno 2021. Con l’apertura del nuovo “Park Libertà”, il Comune conta infatti di risolvere una volta per tutte questa criticità della zona. L’intesa stipulata, che avrà in ogni caso termine il 30 settembre 2021 (salvo eventuali proroghe), prevede la possibilità di utilizzare l’area di sosta di via Porto negli orari non lavorativi, vale a dire nelle fasce serali dei giorni infrasettimanali, ma anche nei fine settimana. L’utilizzo sarà subordinato al pagamento di apposite tariffe, analoghe a quelle applicate nelle zone adiacenti, con l’esclusione di tutte le tipologie di abbonamento, ad eccezione dei permessi per disabili. E’ stato già predisposto il piano degli interventi di adeguamento necessari per la fruibilità, entro tempi brevi, del parcheggio, la cui gestione sarà affidata, come per le altre aree di sosta similari, alla società “Salerno Mobilità”.

