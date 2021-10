Salerno, prendono forma le giostrine nell'area giochi tra Piazza della Libertà e Molo Manfredi

Proseguono i lavori per la realizzazione del parco giochi tra Piazza della Libertà e il Molo Manfredi: tanta curiosità tra i tanti cittadini a passeggio che, presto, godranno anche di un'area allestita per i piccoli. Già visibili la pavimentazione antiurto, le panchine in legno, i cestini e le giostrine in legno che assomigliano ai cosiddetti “percorsi avventura” che si trovano all’interno dei parchi urbani. Tra qualche giorno il cantiere dovrebbe essere ultimato.