Area Pip Sarno, confronto tra la cabina di regìa e gli imprenditori

Incontro al Comune di Sarno della cabina di regia dell'area Pip di via Ingegno per fare il punto sullo stato dell’arte dei lavori avviati nella zona industriale e per definire l’agenda dei progetti da mettere in campo. A promuoverlo l'assessore alle Attività Produttive, Francesco Squillante. si è riunita questa mattina, presso la sala assessori del Comune di Sarno, la cabina di regìa dell'area Pip di

Area strategica

“È stato un confronto importante con gli imprenditori della zona industriale – ha detto l'assessore Squillante – che hanno potuto interloquire direttamente con l'amministrazione comunale per quanto riguarda i lavori di completamento della zona Pip, in particolare le opere di urbanizzazione e la messa in sicurezza e manutenzione delle strade di accesso. Il nostro obiettivo è mantenere alta l’attenzione e si restituisca dignità e qualità a tutta l’area”. "Entro i prossimi mesi - ha assicurato l'assessore - saranno completate tutte le opere già programmate, che termineranno con il rifacimento del manto stradale della rete viaria esterna di Via Ingegno e Via Delle Industrie (fondi regionali) e il rifacimento del manto stradale di Via del Lavoro e di alcune strade interne dell'area industriale (fondi comunali). Opere queste che andranno a migliorare i servizi destinati alle aziende".