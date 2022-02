Arechi e Palatulimieri, Avella incontra il sindaco: "Rassicurazioni sugli interventi da svolgere"

Si sbloccheranno, nei prossimi giorni, le vicende legate all’ampliamento della capienza presso lo stadio Arechi e ai lavori di manutenzione necessari presso il Palatulimieri di Salerno. Questa mattina, il consigliere comunale Gennaro Avella, presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili e Innovazione, è stato ricevuto dal sindaco Vincenzo Napoli insieme ai consiglieri Barbara Figliolia e Filomeno Di Popolo. La riunione, preventivamente concordata, era stata richiesta al fine di poter portare all’attenzione del primo cittadino le soluzioni individuate dalla IV Commissione in ordine ad alcune delicate vicende.“Mi ha fatto davvero piacere notare che il sindaco Vincenzo Napoli abbia voluto unire, alla grande disponibilità all’ascolto, anche una incisiva ed immediata operatività” commenta Avella.

Gli interventi del Comune

Per quanto riguarda l’Arechi e la questione-tornelli - vicenda sollecitata anche personalmente dal consigliere di minoranza Roberto Celano - il sindaco ha subito chiamato il dirigente di settore per perorare lo sblocco della vicenda in sede di Commissione Vigilanza. “Il sindaco - dichiara Avella - ha così impresso una decisa accelerazione. Sono fiducioso che, alla volontà politica, nelle prossime ore seguirà l’azione tecnica necessaria a garantire al nostro stadio la maggiore capienza possibile in un momento, peraltro, cruciale per le sorti della stagione della Salernitana”. Infine, il Palatulimieri: “Siamo nella fase della firma della determina. Atto necessario per rendere possibile il primo sostanzioso intervento, quello relativo alla caldaia e quindi al riscaldamento. L’azione rientra nella cornice di un intervento complessivo, necessario per risolvere i problemi di questa struttura coperta ma anche di altri impianti sportivi cittadini di competenza comunale. L’iter dovrà concludersi in un paio di settimane” conclude Avella.