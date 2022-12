Aree Interne, incontro in Provincia per i progetti di area vasta

Incontro fra il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, ed i rappresentanti delle Aree Interne e dei Gruppi di Azione Locale per offrire supporto ai Comuni nella pianificazione delle strategie di sviluppo e nel coordinamento delle iniziative di area vasta attive sul territorio.

Aree interne

“È bene avviare sinergie e condivisione - dichiara il presidente Franco Alfieri – con l’obiettivo di coordinare al meglio Aree Interne, Masterplan, Gruppi di Azione Locale, Contratti di Investimento e tutti gli strumenti di sviluppo in modo da non disperdere risorse e assicurare la partecipazione dell’intero territorio, inclusi i piccoli Comuni, alle opportunità offerte dalla programmazione europea. L’ente Provincia, in attesa della riforma, deve tornare alla sua funzione primaria di sostegno ai Comuni e di coordinamento territoriale. In questo caso quindi per le Aree Interne, come prevede la Strategia nazionale delle Aree Interne – SNAI, è importante attivare politiche innovative di sviluppo e coesione territoriale mirate a contrastare la marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico. Abbiamo avviato un percorso nuovo per riunire i territori perché è nostro dovere fare presto, fare bene e compattarci per realizzare una politica forte di riequilibrio demografico, mantenendo i servizi, recuperando i centri storici, tutelando i territori dal dissesto idrogeologico".

Gal

"Con i Gruppi di Azione Locale - aggiunge Alfieri - abbiamo parlato di lavorare in sinergia per portare avanti nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e di potenziamento dell’economia locale. Insieme dobbiamo armonizzare le azioni e le progettualità con gli altri organismi che operano sul territorio. Come classe dirigente delle nostre comunità abbiamo il dovere di contrastare la rassegnazione di famiglie, imprese, giovani che si sentono abbandonati. Nei prossimi decenni la Campania perderà circa un milione di abitanti, non possiamo permetterci di perdere tempo e la partecipazione massiccia di stamattina mi conferma che questa è la direzione giusta".