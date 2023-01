Cilento e Vallo di Diano, fondi per le aree interne: c'è il bando

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, continua il suo lavoro di supporto e sostegno alle piccole e medie imprese del territorio e informa di una nuova importante opportunità. È stato pubblicato, infatti, l’avviso per il supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali delle Aree Snai del Vallo di Diano, Cilento Interno.

L'avviso

Tale avviso è finalizzato al sostegno di imprese, costituite o da costituire, che sviluppino, anche con l’uso di tecnologie digitali, prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali del territorio, o che operino nel settore della accoglienza e della promozione e fruizione turistica. Le iniziative dovranno essere realizzate nei seguenti Comuni delle Aree Interne: per il Vallo di Diano: Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano; per il Cilento Interno: Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Ceraso, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Gioi, Laurino, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Orria, Ottati, Perito, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Salento, Sant’Angelo a Fasanella, Stio, Valle dell’Angelo, Vallo della Lucania. Per l’Area Interna Vallo di Diano sono previste risorse pari a un milione e 220mila euro, mentre per l’Area Cilento Interno è previsto un milione.

L'incontro

Presso la Comunità Montana Vallo di Diano, a tal proposito, si è tenuto un incontro informativo sul bando per le imprese e persone fisiche emanato dalla Comunità montana Vallo di Diano. Presso la sede dell'Ente in via Vascelle, politici e tecnici hanno illustrato le opportunità offerte dal bando che prevede una copertura delle spese ammissibili fino all'80% per richieste di finanziamento da 30mila a 200mila euro.