Distretto Commercio Vallo Diano, imprese prime nei contributi post Covid Regione Campania

Il Distretto Territoriale Diffuso del Commercio Area Interna Vallo Diano ha ottenuto un successo significativo a favore delle proprie attività commerciali, con 73 PMI che hanno ricevuto contributi a fondo perduto per compensare le chiusure dovute al Covid, diventando il leader in Campania per il numero di istanze accolte. Questo risultato supera persino il capoluogo di provincia, Salerno, che ha visto accettata una domanda in meno. Con un fondo totale di 5 milioni di euro messo a disposizione dalla Regione, su 1329 istanze presentate, il Distretto Vallo di Diano si distingue al primo posto, seguito da altre importanti realtà territoriali, dimostrando l'efficacia e l'impegno delle imprese locali nel navigare il difficile periodo pandemico.

Il presidente

“Grande soddisfazione per noi che avevamo capito subito le potenzialità dei Distretti Commerciali” ha espresso Francesco Cavallone, presidente dell'Ente montano con sede a Padula “diventando peraltro il primo e per molto tempo unico Ente territoriale pubblico a realizzare detta progettualità. Questi indennizzi sicuramente contribuiranno a sostenere il rilancio del commercio tradizionale di prossimità, in attesa di altri bandi cui solo i Distretti Commerciali potranno accedere”.