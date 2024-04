Armi rubate e detenute illegalmente: arrestato un 60enne a Laureana Cilento

Carabinieri in azione, il 3 aprile, a Laureana Cilento. I militari della Compagnia di Agropoli hanno arrestato un 60enne per "detenzione illegale di armi comuni da sparo e ricettazione", in quanto, a seguito di una perquisizione domiciliare, sono state scovate nella sua abitazione numerose armi e munizioni illegalmente detenute, nonchè rubate.

L'uomo, dunque, è stato sottoposto ai domiciliari.