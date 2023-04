Monitoraggio delle acque in Campania: la mappa della balneabilità

Riprese, le attività di campionamento dell'Arpa Campania per offrire la mappa delle acque balneabili in vista dell'estate. Eccellenti, i risultati per il mare del Cilento che si riconferma meta da preferire. Parliamo, in particolare, di Centola, Casal Velino, Castellabate, Agropoli, Monte Corice, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, Santa Marina e Vibonati. Sul lato Piana del Sele, invece, a Spineta nuova di Battipaglia e Magazzeno di Pontecagnano Faiano, risulta scarsa la qualità delle acque.

Per consultare i risultati dell'Arpa>>>Clicca qui

A Salerno città, eccellenti le acque a sud del Porto Arechi, di Mercatello, Pastena e Mariconda, buona quella di Torrione, scarse invece quelle di Est Fiume Irno e del tratto tra Fuorni e il Picentino. In Costiera Amalfitana, intanto, non balneabili la spiaggia Marmorata di Ravello, e le spiagge di Maiori