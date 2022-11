Emissioni odorigene: al via il monitoraggio a Sarno, Legambiente chiede chiarezza sui valori non conformi del Rio Santa Marina

In riscontro all’esposto – denuncia presentato dal sindaco Giuseppe Canfora e dall’intera amministrazione, l’Arpac ha comunicato di aver programmato un monitoraggio ambientale su tutto il territorio del Comune di Sarno e zone limitrofe, e in particolare nelle zone segnalate, provvedendo ad effettuare già due sopralluoghi al fine di verificare la provenienza delle emissioni odorigene segnalate, i cui risultati sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica. L’Arpac, inoltre, ha richiesto la collaborazione dei cittadini, nella raccolta dei dati ed informazioni, relativi alla rilevazione dei miasmi, attraverso l’utilizzo dell’App “ArpacOdorBot” scaricabile su Telegram. Attraverso un profilo Telegram si può segnalare la presenza di cattivi odori persistenti sul territorio di Sarno. Un “bot” risponde agli utenti e li guida, attraverso una chat virtuale, nella descrizione e nella localizzazione del fenomeno.

La nota del Comune di Sarno

Si invitano i cittadini, soprattutto i più giovani e più avvezzi all’utilizzo dei social, ad aiutarci ed a segnalare emissioni odorigene e miasmi attraverso tale App, in modo da ottenere un intervento immediato dell’Arpac, al fine di risalire all’origine ed attuare gli interventi, senza alcun timore. Sistematizzando i dati nel tempo e nello spazio, l’Ente riceve un’indicazione preziosa su dove puntare lo sguardo e orientare i controlli, aiutando enti locali e Forze dell’ordine a individuare le cause dei fenomeni ed eventualmente elaborando prescrizioni alle aziende, sui correttivi da apportare per superare le criticità.

“Senza alcuna polemica- sottolinea il sindaco Giuseppe Canfora - la denuncia tanto criticata dalle opposizioni in Consiglio Comunale, ha già spinto gli organi preposti ad indagare e monitorare, per capire le origini e come intervenire, ed è quello che volevamo ottenere”.

La nota di Legambiente

"Chiediamo a tutti gli Enti preposti ad indagare e monitorare, e mettere in campo tutti gli strumenti necessari per individuare le origini e come intervenire in risposta alla nota dell'Arpac in data 27 ottobre che evidenziava dei valori non conformi nei corpi idrici del Rio Santa Marina, la sorgente del fiume Sarno che nasce nella piana della frazione di Lavorate, in particolar modo sulla presenza di tetraclorotilene, solvente impiegato come sgrassante nei processi industriali con un valore di concentrazione superiore ai valori soglia previsti dalla Legge".

Lo ha chiesto Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania che scende in campo sui recenti monitoraggi della qualità delle acque, da parte dei tecnici dell'Arpac che hanno evidenziato dei valori non conformi nei corpi idrici del Rio Santa Marina, la sorgente del fiume Sarno che nasce nella piana della frazione di Lavorate. Legambiente ha anche ricordato come il fiume Sarno continui "a far notizia per inquinamento, area ex SIN del Bacino Idrografico del fiume Sarno, derubricata a SIR nel 2013, tale passaggio dai dai poteri straordinari del Commissario di Governo ai poteri ordinari della Regione Campania ha avuto come conseguenza il venir meno della consapevolezza che il problema del Sarno non fosse solo l'inquinamento ma il complessivo risanamento idraulico, idrogeologico, ambientale e sociale dell’intero Bacino idrografico del Sarno".