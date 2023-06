Caggiano, precipitano durante un'arrampicata: scattano i soccorsi

Attimi di paura a Caggiano: durante un'arrampicata, per cause da verificare, un escursionista è caduto nella vegetazione sottostante. L'amico che era con lui per la scalata lungo la parete rocciosa di Monte Capo la Serra, si è a sua volta ferito, ma solo lievemente: è stato lui quindi a far scattare l'allarme. Sul posto, oltre ai sanitari, la Forestale, la Guardia di Finanza e la Protezione Civile Gopi Onlus.

I soccorsi

Il ferito più grave è stato trasportato all’ospedale di Polla, per le cure del caso. Si indaga, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.