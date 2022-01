A spasso con la cocaina, per spacciare: arrestata una giovane vicino a piazza Casalbore

In manette, una pusher nel centro di Salerno. I poliziotti della Squadra Mobile, nella serata di ieri, hanno colto in flagranza di reato, A.L, classe 1995, con precedenti specifici, accusata della detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'arresto

In particolare, la donna è stata notata dagli agenti della Polizia di Stato nei pressi di piazza Casalbore, ed è stata controllata. Addosso alla persona indagata sono state trovate 11 dosi di cocaina, pronte alla vendita. Inoltre, a seguito della perquisizione domiciliare della Polizia, sono state rinvenute, in alcuni nascondigli ricavati nell’abitazione, altre 26 dosi di coca, nonché un bilancino di precisione utile per il confezionamento della droga. La pusher è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Stato ed è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ai domiciliari.