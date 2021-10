Oltre 1 kg di cocaina nello schienale dell'auto: arrestati due giovani grazie al labrador Fabry

Guardia di Finanza di Salerno in azione: sono state arrestate due persone, trovate in possesso di oltre un chilo di cocaina. I militari della Compagnia di Scafati, in prossimità della barriera autostradale di Mercato San Severino, hanno fermato una Fiat Punto di colore bianco, a bordo della quale c'erano due ragazzi di Sanremo. La coppia si è subito mostrata agitata, motivo per cui le fiamme gialle hanno immediatamente proceduto ad un accurato controllo del veicolo, anche con l’aiuto di un’unità cinofila: grazie al fiuto del cane anti-droga Fabry, nel corso dell’ispezione, è stato trovato, all’interno dell’abitacolo, un involucro sospetto.

L'arresto

Il Labrador ha infatti allertato i militari, i quali, nel rimuovere la tappezzeria dello schienale, hanno notato un pacchetto sigillato con del nastro adesivo marrone, nascosto in un vano appositamente ricavato. Dall’immediato test eseguito, la polvere bianca contenuta è risultata essere cocaina. Oltre allo stupefacente, sono stati sottoposti a sequestro l’auto e tre cellulari: i ragazzi sono stati tratti messi in manette e condotti presso le Case circondariali di Salerno e Avellino. L'arresto è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore.